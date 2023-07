На севере Италии выпал огромный град: более сотни пострадавших

В итальянском регионе Венето выпал огромный град, в результате непогоды травмированы более сотни человек.

Об этом сообщает Ansa, пишет "Европейская правда".

Президент региона Лука Зая сообщил, что в результате града, падения деревьев и разбитого стекла пострадали всего 110 человек.

Градины достигали размера теннисного мяча и нанесли большой ущерб урожаю на полях и в садах.

❌❌❌ LA DEVASTAZIONE DELLA GRANDINE IN VENETO! ❌❌❌ ❄️ La grandine caduta è stata assolutamente fuori dal comune, fino a 10 cm di diametro. 👉 Inserirò in mattinata tutti i comuni colpiti dalla grandine nello Stato di Emergenza Regionale firmato ieri per il Bellunese. pic.twitter.com/YFnlM8guXA

Maltempo in Veneto, ingenti i danni della grandine nel centro abitato di Stra (Venezia): alcune finestre di abitazioni e uffici pubblici, così come i parabrezza di molte auto, sono state distrutti dai grossi chicchi caduti #maltempo #grandine #Stra #Venezia #localteam pic.twitter.com/I2OUh5hM7w

О граде "размером с лимон" сообщают и в Мантуе, что в регионе Ломбардия. Град серьезно повредил десятки авто, панели солнечных электростанций, сады и огороды.

Quello che è successo in #veneto non è maltempo. Stiamo parlando di #grandine grossa come palle da tennis, di #CambiamentoClimatico. Magari auto e proprietà distrutte aiuteranno a far aprire gli occhi perché raccolti e boschi rovinati non bastano. Il tempo sta finendo. pic.twitter.com/I6iKPl9vcr