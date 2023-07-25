В Греции при попытке потушить пожар разбился самолет

Самолет, на борту которого находились два греческих пилота, разбился при тушении пожара возле города Каристос, что на острове Эвбея.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует издание Protothema.

Сообщается, что на борту самолета Canadair было двое греческих пилотов, когда тот совершал посадку в труднодоступном месте в селе Платанистос, где до сих пор бушует пожар.

По данным издания, самолет Canadair, принадлежащий Военно-воздушным силам Греции, упал в ущелье возле села Потами, куда уже отправились военные экипажи для выяснения ситуации.

На видео, появившемся в соцсетях, видно, как самолет выпускает воду, делает правый поворот и теряет высоту. Непосредственно перед поворотом видно, как он задевает ветки.

После возникновения механической неисправности самолет, не имевший системы катапультирования, стремительно потерял высоту и разбился.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что из-за сложной ситуации с лесными пожарами страна находится "в состоянии войны".

Греция седьмой день подряд борется с лесными пожарами на острове Родос. Около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и отели на острове.

Лесные пожары также бушуют на острове Корфу, у западного побережья Греции, и на острове Эвбея, вблизи столицы Афин.

23 июля в Греции зафиксировали температурный рекорд, когда воздух прогрелся более чем до 46 градусов Цельсия.