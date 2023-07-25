Греция седьмой день борется с лесными пожарами на острове Родос

Во вторник Греция седьмой день подряд борется с лесными пожарами на острове Родос, в то время как сотни туристов, которые были вынуждены эвакуироваться в предыдущие дни, должны вернуться в свои страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и отели на Родосе в течение выходных. Пожары, начавшиеся неделю назад, распространились и достигли прибрежных курортов на юго-востоке зеленого острова, обугливая участки земли и повреждая здания.

Спутниковое фото пожара на Родосе, MAXAR

Более 2 тысяч отдыхающих вернулись домой самолетами в понедельник, а во вторник ожидается еще больше репатриационных рейсов. Туроператоры также отменили предстоящие поездки.

Греция часто страдает от лесных пожаров летом, но изменение климата привело к более экстремальной жаре на юге Европы, что вызывает беспокойство относительно снижения туристического потока.

Сотни пожарных, которым помогают коллеги из Турции и Словакии, борются за обуздание пламени вблизи сел Геннади и Вати на юго-востоке Родоса, поскольку лесные пожары возобновились в условиях жары и ветра.

23 июля в Греции зафиксировали новый температурный рекорд, когда воздух прогрелся более чем до 46 градусов Цельсия.

Лесные пожары также бушуют на острове Корфу, у западного побережья Греции, и на острове Эвбея, вблизи столицы Афин.

"Пожары разгорелись по всей стране, но пока населенным пунктам ничего не угрожает", – сообщил Reuters представитель пожарной бригады.

TUI, один из крупнейших мировых туроператоров, заявил, что отменяет поездки на Родос до пятницы и предлагает бесплатную отмену или перебронирование на другие направления. По его словам, по состоянию на вечер воскресенья у него было 39 тысяч клиентов на Родосе.

Министерство иностранных дел Нидерландов выпустило предупреждение относительно путешествий на Родос, а также на острова Корфу и Эвбея.

На туризм приходится 18% греческого ВВП и каждое пятое рабочее место. На Родосе и многих других греческих островах зависимость от туризма еще больше.

Напомним, пожар, возникший в горах вокруг аэропорта Палермо Фальконе-Борселино, достиг периметра аэропорта, который решили временно закрыть.