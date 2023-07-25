У Греції при спробі загасити пожежу розбився літак

Літак, на борту якого перебували двоє грецьких пілотів, розбився у Греції під час гасіння пожежі біля міста Карістос на острові Евбея.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує видання Protothema.

На борту літака Canadair були двоє пілотів, коли він здійснював посадку у важкодоступному місці в селі Платаністос, де досі вирує пожежа.

За даними видання, літак Canadair, який належить Військово-повітряним силам Греції, впав в ущелину в селі Потамі, куди вже вирушили військові екіпажі для з'ясування ситуації.

На відео, що з'явилося в соцмережах, видно, як літак випускає воду, робить поворот праворуч і втрачає висоту. Безпосередньо перед поворотом видно, як він зачіпає гілки.

Після виникнення механічної несправності літак, що не мав системи катапультування для пілотів, стрімко втратив висоту та розбився.

Раніше прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що через складну ситуацію із лісовими пожежами країна перебуває "у стані війни".

Греція сьомий день бореться із масштабними лісовими пожежами на острові Родос. Близько 20 тисяч людей були змушені покинути свої будинки і готелі на острові.

Лісові пожежі також вирують на острові Корфу, біля західного узбережжя Греції, та на острові Евбея, поблизу столиці Афін.

23 липня у Греції зафіксували температурний рекорд, коли повітря прогрілося до понад 46 градусів за Цельсієм.