Премьер Греции: Страна "в состоянии войны" из-за пожаров

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что из-за ситуации с лесными пожарами страна находится "в состоянии войны".

Об этом он сказал во время выступления в парламенте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Эта битва неравная, и она будет такой до тех пор, пока условия будут оставаться тяжелыми", – отметил Мицотакис.

Он отметил, что впереди "три тяжелых дня", поскольку ожидается очередное повышение температуры.

"Мы оказались на войне с огнем", – добавил Мицотакис, говоря о крайней ситуации, в которой оказались несколько регионов страны.

Греция седьмой день подряд борется с лесными пожарами на острове Родос. Около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и отели на острове.

Лесные пожары также бушуют на острове Корфу, у западного побережья Греции, и на острове Эвбея, вблизи столицы Афин.

23 июля в Греции зафиксировали температурный рекорд, когда воздух прогрелся более чем до 46 градусов Цельсия.