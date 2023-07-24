В Греции зафиксировали температурный рекорд: более 46°C жары

В воскресенье, 23 июля, в Греции зафиксировали новый температурный рекорд, когда воздух прогрелся более чем до 46°C.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kathimerini со ссылкой на данные автоматических метеорологических станций Афинской национальной обсерватории.

Отмечается, что температурный рекорд зафиксировали в небольшом городе Гитейо, расположенном в периферии Пелопоннес. Жара там составляла 46,4°C.

Это новый рекорд самой высокой температуры в Греции с момента начала наблюдений в 2006 году.

Напомним, в конце прошлой недели днем столбик термометра в Греции превышал 40°C, из-за жары Афинский акрополь закрывали на дневные часы, чтобы предотвратить несчастные случаи.

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