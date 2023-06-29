Литва усилила проверки на границе тех, кто въезжает из Беларуси и РФ

В Литве усилили контроль и проверки лиц, въезжающих из Беларуси и России, также пограничники будут тщательно проверять документы и визы лиц, следующих через территорию страны транзитом.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее распоряжение выдала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает Delfi.

По ее словам, если уровень угрозы в Литве изменится, граница может быть закрыта.

Кроме того, отмечается, что 1 января 2023 года в Литву не впустили 1200 граждан Беларуси и 1300 граждан России.

Во время проверок на границе пограничники должны убедиться, что те, кто въезжает из России, соответствуют утвержденным правительством критериям и не представляют угрозы нацбезопасности Литвы, общественному порядку, политике, внутренней безопасности, общественному здоровью и международным отношениям, как это предусмотрено в кодексе границ Шенгена.

Министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

Накануне Польша приняла решение укрепить границу с Беларусью из-за прибытия в соседнюю страну наемников из российской группы Вагнер