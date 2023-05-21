Эстония и Латвия выбрали систему IRIS-T для своей ПВО средней дальности

Эстония и Латвия выбрали для своей ПВО средней дальности систему IRIS-T немецкого производства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

С целью совместной закупки IRIS-T SLM страны начинают переговоры с немецким предприятием в сфере оборонной промышленности Diehl Defence.

"Я очень рад, что вместе с Латвией мы достигли новой вехи в совместной закупке ПВО средней дальности. Это совместный проект исторического значения в оборонном сотрудничестве двух стран, поскольку мы никогда ранее не осуществляли совместных закупок такого масштаба", – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур на встрече в Риге.

"Выбранная система ПВО средней дальности повысит безопасность воздушного пространства Латвии и Эстонии и обеспечит наилучшую защиту наших людей, гражданской и военной инфраструктуры", – сказала министр обороны Латвии Инара Мурниеце.

Эстония и Латвия подписали протокол о намерениях совместной закупки системы ПВО средней дальности на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года. Процессом руководит эстонский Центр оборонных инвестиций, который в июле прошлого года подписал соглашение с Министерством обороны Латвии о начале совместной закупки.

"Мы стремимся к тому, чтобы к 2025 году Эстония имела действующую систему ПВО средней дальности. Первые системы должны поступить в 2024 году", – сообщил Певкур. Правительство выделило средства на закупку в сентябре 2022 года во время переговоров по госбюджету.

С целью найти лучшего поставщика Центр оборонных инвестиций наладил контакты с шестью международными предприятиями.

По словам Певкура, если переговоры с Diehl Defence пройдут успешно, победитель тендера будет официально объявлен летом.

Как сообщалось, немецкое правительство планирует поставить Украине еще четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T-SLM, 12 пусковых установок IRIS-T-SLS и сотни управляемых ракет для этой системы.