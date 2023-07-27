Во Франции четырех человек обвинили в передаче РФ и Китаю промышленных секретов

Во Франции двум французам и двум китайцам, связанным с полупроводниковой компанией Ommic, предъявили обвинения по подозрению в поставке промышленных секретов в Китай и Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает канал BFMTV.

Обвинения в том числе двум руководителям высокотехнологичной компании выдвинули еще 24 марта, однако в суде соответствующую информацию подтвердили 27 июля.

Ommic, французский полупроводниковый флагман для телекоммуникационной отрасли и космического сектора, постепенно переходит под контроль 63-летнего китайца Руоадана З., который стал президентом компании в 2018 году после покупки 94% акций через инвестиционный фонд, созданный во Франции.

Марка Р., генерального директора, а также китайского руководителя компании обвиняют в передаче иностранному государству процессов, документов или файлов, которые могут нанести ущерб фундаментальным интересам нации, что карается 15 годами тюремного заключения и штрафом в размере 225 тысяч евро.

Марка Р. подозревают в том, что он "реализовал многочисленные обходные схемы для сознательной доставки мощных чипов и информации о секретных технологиях в Китай и Россию", в частности, о контроле над нитридом галлия, материалом, который позволяет многократно увеличить мощность полупроводников.

Также была создана сложная схема для передачи запрещенного оборудования в Москву и обхода торгового эмбарго, которое нацелено на страну с момента аннексии Крыма, через Китай. Марк Р., который первоначально находился в предварительном заключении, был освобожден под судебный надзор Парижским апелляционным судом, сообщил источник в судебной системе.

Другие трое фигурантов дела также находятся под судебным надзором.

Как сообщалось, Франции известны факты, которые могут указывать на определенную помощь Китая России в ее войне против Украины.

В то же время глава британской разведывательной службы МИ6 считает, что Китай непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России в Украину.

Европейский Союз пытается привлечь Китай к урегулированию войны в Украине, считая, что тот имеет рычаги влияния на российское руководство. Эта же цель была поддержана лидерами ЕС на последнем саммите в июне.