У Франції чотирьох осіб звинуватили в передачі РФ і Китаю промислових секретів

У Франції двом французам і двом китайцям, пов'язаним з напівпровідниковою компанією Ommic, висунули звинувачення за підозрою в постачанні промислових секретів до Китаю і Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канал BFMTV.

Звинувачення в тому числі двом керівникам високотехнологічної компанії висунули ще 24 березня, однак у суді відповідну інформацію підтвердили 27 липня.

Ommic, французький напівпровідниковий флагман для телекомунікаційної галузі та космічного сектора, поступово переходить під контроль 63-річного китайця Руоадана З., який став президентом компанії у 2018 році після купівлі 94% акцій через інвестиційний фонд, створений у Франції.

Марка Р., генерального директора, а також китайського керівника компанії звинувачують у передачі іноземній державі процесів, документів або файлів, які можуть завдати шкоди фундаментальним інтересам нації, що карається 15 роками тюремного ув'язнення і штрафом у розмірі 225 тисяч євро.

Марка Р. підозрюють у тому, що він "реалізував численні обхідні схеми для свідомої доставки потужних чипів та інформації про секретні технології до Китаю і Росії", зокрема, про контроль над нітридом галію, матеріалом, який дозволяє багаторазово збільшити потужність напівпровідників.

Також була створена складна схема для передачі забороненого обладнання до Москви і обходу торгового ембарго, яке націлене на країну з моменту анексії Криму, через Китай. Марк Р., який спочатку перебував у попередньому ув'язненні, був звільнений під судовий нагляд Паризьким апеляційним судом, повідомило джерело в судовій системі.

Інші троє фігурантів справи також перебувають під судовим наглядом.

Як повідомлялося, Франції відомі факти, що можуть вказувати на певну допомогу Китаю Росії у її війні проти України.

Водночас голова британської розвідувальної служби МІ6 вважає, що Китай є безпосередньо причетним до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Європейський Союз намагається залучити Китай до врегулювання війни в Україні, вважаючи, що той має важелі впливу на російське керівництво. Цю ж мету підтримали лідери ЄС на останньому саміті у червні.