Британская разведка сообщила, как срыв "зерновой сделки" ухудшит продовольственную ситуацию в Африке

Разведка Великобритании сообщает, что срыв Россией "зерновой сделки" и российская блокада Черного моря ухудшат ситуацию с продовольствием в Африке.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 28 июля, сообщает "Европейская правда".

В ведомстве напомнили, что накануне в российском Санкт-Петербурге состоялась конференция Россия-Африка, в которой приняли участие 17 глав африканских государств, в то время как в предыдущей такой встрече их было 43.

Мероприятие состоялось через десять дней после выхода России из Черноморской зерновой инициативы.

В разведке отметили, что эта инициатива позволила экспортировать 30 миллионов тонн украинского зерна в Африку, обеспечивая необходимыми продуктами питания такие страны, как Эфиопия, Кения, Сомали и Судан.

"Кроме прямого нарушения поставок, российская блокада Украины также приводит к росту цен на зерно. Последствия войны в Украине почти наверняка ухудшат продовольственную ситуацию в Африке как минимум на следующие два года", – говорится в сообщении.

Ранее британская разведка сообщала, что после срыва "зерновой сделки" РФ готова перехватывать торговые суда в Черном море.

Как известно, Украина вынуждена экспортировать агропродукцию по суше и речным транспортом после того, как Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы и начала обстреливать украинские порты, заблокировав морской экспорт.

В Госдепартаменте США предупредили, что Россия может готовить операцию под чужим флагом в Черном море на фоне серии атак по портовой инфраструктуре на юге Украины. Также об этом предупредил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.