Глава МЗС Британії попередив, що РФ може атакувати цивільні кораблі у Чорному морі

Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі з метою знищення українського експорту після зриву "зернової угоди".

Відповідне попередження зробив глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє "Європейська правда".

Клеверлі заявив, що неодмінно обговорить недобросовісну поведінку Росії на засіданні Ради безпеки ООН.

"Велика Британія вважає, що Росія може посилити свою кампанію зі знищення українського продовольчого експорту, атакуючи цивільні судна в Чорному морі.

Ми будемо висвітлювати цю недобросовісну поведінку в Раді безпеки ООН. Росія повинна припинити тримати світові поставки продовольства в заручниках і повернутися до угоди", – написав британський міністр у Twitter.

The UK believes that Russia may escalate its campaign to destroy Ukraine’s food exports by targeting civilian ships in the Black Sea.



We will highlight this unconscionable behaviour at the UNSC. Russia should stop holding global food supplies hostage and return to the deal.