Британська розвідка повідомила, як зрив "зернової угоди" погіршить продовольчу ситуацію в Африці

Розвідка Великої Британії повідомляє, що наслідки розв’язаної РФ війни проти України, зокрема зрив "зернової угоди" і російська блокада Чорного моря погіршать ситуацію із продовольством в Африці.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 28 липня, повідомляє "Європейська правда".

У відомстві нагадали, що напередодні у російському Санкт-Петербурзі відбулась конференція Росія-Африка, в якій взяли участь 17 глав африканських держав, в той час як у попередній такій зустрічі їх було 43.

Захід відбувся через десять днів після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

У розвідці нагадали, що ця ініціатива дозволила експортувати 30 мільйонів тонн українського зерна до Африки, забезпечуючи необхідними продуктами харчування такі країни, як Ефіопія, Кенія, Сомалі та Судан.

"Окрім прямого порушення поставок, російська блокада України також призводить до зростання цін на зерно. Наслідки війни в Україні майже напевно погіршать продовольчу ситуацію в Африці щонайменше на наступні два роки", – йдеться у повідомленні.

Раніше британська розвідка повідомляла, що після зриву "зернової угоди" РФ може готуватися до перехоплення торгових суден у Чорному морі.

Як відомо, Україна змушена експортувати агропродукцію суходолом і річковим транспортом після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й почала обстрілювати українські порти, заблокувавши морський експорт.

У Держдепартаменті США попередили, що Росія може готувати операцію під чужим прапором у Чорному морі на тлі серії атак по портовій інфраструктурі на півдні України. Також про це попередив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.