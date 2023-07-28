На горящем у Нидерландов корабле 498, а не 25 электромобилей: их труднее потушить

Японская судоходная компания K-Line сообщила, что на борту грузового судна Fremantle Highway, горящего у Нидерландов, было не 25 электромобилей, а 498.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиовещатель NOS.

Всего, по данным судоходной компании, судно перевозило 3783 автомобиля, и все они были абсолютно новыми.

В компании не уточнили, идет ли речь о 498 полностью электрических автомобилях, или в это количество входят также гибридные автомобили (с топливным и электрическим двигателем). Электромобили могут продолжать гореть в течение длительного времени благодаря аккумуляторной батарее. Если такой автомобиль загорится, то потушить огонь крайне сложно.

По сообщению береговой охраны, на данный момент состояние судна Fermantle Highway "достаточно стабильное". Судно хорошо видно с острова Амеланд, его удерживает на том же месте немецкое судно Fairplay 30, которое вчера взяло на себя аварийную буксировку.

"Это судно пытается держать горящий корабль в одном месте как можно дольше, в зависимости от погоды, ветра и течения", – говорит представитель береговой охраны.

Сейчас разрабатывается план лучшего буксирного соединения. Чтобы его построить, людям придется подняться на борт корабля. "Необходимо тщательно исследовать, безопасно ли это", – говорит представитель береговой охраны. Береговая охрана надеется, что сможет рассказать больше о планах на ближайшие дни позже в этот день.

Со вчерашнего дня интенсивность пожара несколько уменьшилась, но огонь все еще бушует и все еще виден дым.

Пожар начался к северу от Амеланда в среду. 23 члена экипажа были эвакуированы, один из них погиб. До вчерашнего дня Fremantle Highway непрерывно охлаждали, но это больше не делается, чтобы предотвратить попадание слишком большого количества воды на судно.

Как сообщалось, затопление грузового судна, которое горит со среды с тремя тысячами авто на борту у побережья Нидерландов, может привести к значительному ущербу окружающей среде.