В Германии кандидат от ультраправой AfD был избран бургомистром

В Германии кандидат от правопопулистской партии AfD Ганнес Лот был избран бургомистром небольшого города Рагун-Есниц.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Во втором туре ультраправый кандидат победил беспартийного Нильса Науманна, набрав 51,13% голосов избирателей. За его соперника отдали голоса 48,87% избирателей.

Явка избирателей составила 61,51%. Право голоса имели 7 779 человек.

"Я абсолютно удивлен, поражен и хотел бы поблагодарить всех избирателей", – сказал Лот после выборов.

Напомним, поддержка немецких правопопулистов "Альтернатива для Германии" достигла самого высокого показателя за время опросов.

В то же время, согласно даным опроса INSA, 15% респондентов готовы емигрировать, если канцлером станет представитель AfD.

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