Поддержка немецких правопопулистов AfD рекордно выросла

Поддержка немецких правопопулистов "Альтернатива для Германии" достигла самого высокого показателя за время опросов.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения от ARD.

Три недели назад AfD делила вторую позицию с партией карцлера Олафа Шольца, социал-демократами SPD, а "Христианские демократы" были на первом месте.

ХДС по результатам нового опроса сохранила свой показатель поддержки 29%, поддержка SPD снизилась на один процентный пункт – до 17%, а поддержка AfD выросла до 19%. Таким образом, партия оказалась на втором месте в рейтингах. Это самый высокий показатель для нее за все время опросов.

Поддержка "Зеленых" сейчас составляет 15%, поддержка "Свободных демократов" снизилась на один процентный пункт до 6%, хотя недавно была немного выше. За "Левых" проголосовали бы 4% избирателей.

Напомним, "Альтернатива для Германии" заявила, что во время выборов в Европарламент в следующем году будет добиваться "роспуска" ЕС или выхода из него Германии.

Также партия на фоне роста рейтингов заявила о намерении впервые выдвинуть кандидата в канцлеры на выборах 2025 года.