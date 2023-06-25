В случае назначения ультраправого канцлера 15% немцев хотят эмигрировать

Многих немцев пугает перспектива назначения канцлером представителя правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD), которая сейчас находится на пике своей популярности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института исследования общественного мнения INSA для Bild, сообщает "Европейская правда".

Сама AfD чувствует себя настолько сильной, что хочет выдвинуть кандидата на пост канцлера на следующих федеральных выборах. Лидер партии Алиса Вайдель уже выразила заинтересованность, но также рассматривается кандидатура правого земельного лидера из Тюрингии Бьорна Хёке.

Для многих людей в Германии идея канцлера от AfD вызывает настоящий ужас: в репрезентативном опросе INSA (1002 респондента) 15% заявили, что эмигрируют, если канцлером станет представитель AfD.

59% опрошенных считают AfD правоэкстремистской партией, 61% говорят, что их пугает возможное участие партии в правительстве, 46% считают, что участие AfD в правительстве будет иметь негативные последствия для Германии (о положительных последствиях думают 23%).

Беспокойство подтверждается текущими данными разведки. Так, около 30-40 процентов членов AfD являются сторонниками экстремистского партийного крыла вокруг Бьорна Хёке. "Экстремистский потенциал" составляет 10 200 человек – это треть всех членов партии.

Напомним, поддержка немецких правопопулистов "Альтернатива для Германии" достигла самого высокого показателя за время опросов.

"Альтернатива для Германии" заявила, что во время выборов в Европарламент в следующем году будет добиваться "роспуска" ЕС или выхода из него Германии.

Также партия на фоне роста рейтингов заявила о намерении впервые выдвинуть кандидата в канцлеры на выборах 2025 года.