У Німеччині кандидат від ультраправої AfD був обраний бургомістром

У Німеччині кандидат від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Ганнес Лот був обраний бургомістром невеликого міста Рагун-Єсниц.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

У другому турі ультраправий кандидат переміг безпартійного Нільса Науманна, набравши 51,13% голосів виборців. За його суперника віддали голоси 48,87% виборців.

Явка виборців склала 61,51%. Право голосу мали 7 779 осіб.

"Я абсолютно здивований, вражений і хотів би подякувати всім виборцям", – сказав Лот після виборів.

Нагадаємо, минулого тижня представник AfD Роберт Сессельманн переміг у другому турі виборів голови району Зоннеберг у федеральній землі Тюрингія.

Нагадаємо, підтримка німецьких правопопулістів "Альтернатива для Німеччини" досягла найвищого показника за час опитувань.

Водночас за даними опитування INSA, 15% респондентів готові емігрувати, якщо канцлером стане представник AfD.

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