Во Франции вынесли первые приговоры участникам массовых беспорядков

Суд во французском городе Гренобль вынес первые приговоры участникам массовых беспорядков, которые охватили страну после того, как полицейский застрелил 17-летнего парня-водителя.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.

Отмечается, что трое участников массовых беспорядков получили приговоры от 3 до 6 месяцев заключения.

Еще 12 человек были получили сроки до 4 месяцев под домашним арестом.

Всего суд рассматривал дела 30 человек. Почти все они были арестованы в ночь с пятницы на субботу за мародерство.

Их обвиняют в кражах одежды, кроссовок, парфюмерии и электроники.

Французская полиция задержала по меньшей мере 719 человек во время пятой ночи беспорядков по всей стране в ночь на воскресенье после похорон 17-летнего Наэля.

Напомним, протесты спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля неподалеку от Парижа. Беспорядки начались с вечера вторника и каждой следующей ночью расширялись на новые города.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил государственный визит в Германию, который должен был начаться в воскресенье, после четырех дней общенациональных беспорядков.