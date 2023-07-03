У Франції винесли перші вироки учасникам масових заворушень

Суд у французькому місті Гренобль виніс перші вироки учасникам масових заворушень, які охопили країну після того, як поліцейський застрелив 17-річного хлопця-водія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

Зазначається, що троє учасників масових заворушень отримали вироки від 3 до 6 місяців ув'язнення.

Ще 12 осіб були отримали терміни до 4 місяців під домашнім арештом.

Всього суд розглядав справи 30 осіб. Майже всі вони були заарештовані в ніч з п'ятниці на суботу за мародерство.

Їх звинувачують у крадіжках одягу, кросівок, парфумів та електроніки.

Французька поліція затримала щонайменше 719 осіб під час п'ятої ночі заворушень по всій країні у ніч на неділю після похорону 17-річного Наеля.

Нагадаємо, протести спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю неподалік від Парижа. Заворушення почалися з вечора вівторка і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.

Президент Франції Емманюель Макрон відклав державний візит до Німеччини, який мав розпочатися в неділю, після чотирьох днів загальнонаціональних заворушень.