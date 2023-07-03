Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба резко раскритиковал действия грузинских властей в отношении украинского гражданина Михеила Саакашвили, которому Тбилиси не позволяет выехать за границу на лечение, и анонсировал вызов грузинского посла в МИД.

Об этом Кулеба заявил в эфире телемарафона в понедельник вечером, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Глава МИД пояснил, что после публикации кадров с сегодняшнего судебного заседания по Саакашвили, где он имеет крайне исхудавший и истощенный вид, "все достигло точки кипения", из-за чего Киев пошел на "резкий, но справедливый шаг".

"Когда государство чем-то недовольно, то первый уровень реакции – это выразить протест. Второй уровень реакции – отозвать своего посла на консультации", – сказал Кулеба.

"А третий уровень реакции, на несколько уровней выше по жесткости – попросить посла этой страны уехать из Украины на консультации со своим правительством. В дипломатии это чрезвычайно жесткая форма, но грузинская власть ее заслуживает", – добавил он.

Министр объявил, что посла Грузии вызовут во вторник утром, после чего с ним "проведут соответствующий разговор".

"И консультироваться со своим правительством он должен, собственно, о том, куда вообще идет Грузия и зачем они разрушают грузино-украинские отношения и что они должны сделать для того, чтобы их спасти", – отметил он.

По мнению Кулебы, грузинские власти "реально хотят довести его (Саакашвили. – Ред.) до смерти" из-за личной ненависти и мести, действуя по "старинному сталинскому методу "Нет человека – нет проблемы" (эту цитату Сталину приписывают ошибочно. – Ред.).

"Если они (власти Грузии. – Ред.) считают Саакашвили угрозой для внутренней политики – дайте ему уехать из Грузии, пусть живет спокойной жизнью в Украине или другой стране мира. И живите там дальше, продолжайте сближаться с Россией, если вы так хотите. Но мы видим слепую, просто зверскую политику – довести его до смерти", – подытожил глава МИД.

Как известно, Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

3 июля заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании через видеовключение из клиники "Вивамед". Он выглядит крайне истощенным.