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Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Понедельник, 3 июля 2023, 20:01

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение состоянием заключенного экс-президента Грузии Михеил Саакашвили, и объявил, что Украина из-за этого просит грузинского посла вернуться в Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Зеленский заявил, что Россия "убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили руками грузинских властей" и напомнил, что Киев неоднократно просил Тбилиси согласиться на возвращение Саакашвили в Украину, а западные партнеры предлагали свои варианты.

"Сегодня я отдал распоряжение Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить наш решительный протест и попросить его покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", – заявил Владимир Зеленский.

"В очередной раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михеила Саакашвили для необходимого лечения и ухода. И призываю наших партнеров – обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность", – добавил президент.

Отметим, выбранная Киевом процедура не является типичной для международных отношений. "Отзыв для консультаций", о котором упомянул Зеленский, государство может применить к своему послу, но не к послу другого государства.

В то же время, Киев может "выгнать" посла другого государства в качестве жесткого демарша – например, объявить его персоной нон грата или лишить аккредитации. Однако Зеленский решил не применять этот жесткий шаг и предложил процедуру, которая не имеет четкого названия и правил.

Напомним, 3 июля заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании через видеовключение из клиники "Вивамед". Он выглядит крайне истощенным.

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Грузия Саакашвили Зеленский