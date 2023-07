Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение состоянием заключенного экс-президента Грузии Михеил Саакашвили, и объявил, что Украина из-за этого просит грузинского посла вернуться в Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Зеленский заявил, что Россия "убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили руками грузинских властей" и напомнил, что Киев неоднократно просил Тбилиси согласиться на возвращение Саакашвили в Украину, а западные партнеры предлагали свои варианты.

Right now, Russia is killing Ukrainian citizen Mykhailo Saakashvili at the hands of the Georgian authorities.



We have repeatedly called on the official Tbilisi to stop this abuse and agree on Saakashvili's return to Ukraine. Our partners, in coordination with Ukraine, have also… pic.twitter.com/Gzvl4zJPR1