Кулеба про ситуацію із Саакашвілі: Все досягло точки кипіння, його хочуть довести до смерті

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко розкритикував дії грузинської влади щодо українського громадянина Міхеїла Саакашвілі, якому Тбілісі не дозволяє виїхати за кордон на лікування, й анонсував виклик грузинського посла в МЗС.

Про це Кулеба заявив в етері телемарафону в понеділок увечері, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Голова МЗС пояснив, що після публікації кадрів із сьогоднішнього судового засідання щодо Саакашвілі, де він має вкрай змарнілий і виснажений вигляд, "усе досягло точки кипіння", через що Київ пішов на "різкий, але справедливий крок".

"Коли держава чимось невдоволена, то перший рівень реакції – це висловити протест. Другий рівень реакції – відкликати свого посла на консультації", – сказав Кулеба.

"А третій рівень реакції, на декілька рівнів вищий за жорсткістю – попросити посла цієї країни виїхати з України на консультації зі своїм урядом. У дипломатії це надзвичайно жорстка форма, але грузинська влада на неї заслуговує", – додав він.

Міністр оголосив, що посла Грузії викличуть у вівторок зранку, після чого з ним "проведуть відповідну розмову".

"І консультуватись зі своїм урядом він має, власне, про те, куди взагалі йде Грузія і навіщо вони руйнують грузинсько-українські стосунки і що вони мають зробити для того, щоб їх урятувати", – завважив він.

На думку Кулеби, грузинська влада "реально хоче довести його (Саакашвілі. – Ред.) до смерті" через особисту ненависть і помсту, діючи за "старовинним сталінським методом "Немає людини – немає проблеми" (цю цитату Сталіну приписують помилково. – Ред.).

"Якщо вони (влада Грузії. – Ред.) вважають Саакашвілі загрозою для внутрішньої політики – дайте йому виїхати з Грузії, хай живе спокійним життям в Україні або іншій країні світу. І живіть там далі, продовжуйте зближуватись із Росією, якщо ви так хочете. Але ми бачимо сліпу, просто звірячу політику – довести його до смерті", – підсумував голова МЗС.

Як відомо, Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.

3 липня ув’язнений експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі вперше з лютого брав участь у судовому засіданні, через відеовключення з клініки "Вівамед". Він виглядає вкрай виснаженим.