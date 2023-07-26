Вблизи Нидерландов загорелось судно с 3 тысячами авто на борту, есть погибший и раненые

В Северном море, в 30 км от нидерландского острова Амеланд загорелось грузовое судно, на борту которого перевозят 3 тысячи автомобилей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиовещатель NOS со ссылкой на береговую охрану Нидерландов.

Судно Fremantle Highway направлялось из Бремерхафена в Германии в Порт-Саид в Египте.

По словам представителя береговой охраны, пожар, вероятно, начался в одном из 25 электромобилей на борту. Огонь быстро распространился.

На борту находилось 23 человека. Из-за интенсивности пожара семеро из них организованно спрыгнули с судна, после чего их вытащили из воды. Остальных людей, которые находились на борту, эвакуировали вертолетом. Сейчас на судне никого не осталось.

Сообщается об одном погибшем и нескольких раненых.

Члены экипажа сначала пытались потушить огонь самостоятельно, сообщила береговая охрана. Из Роттердама вызвали специализированных пожарных, которых должны были доставить на судно вертолетом. Но пожар развивался так быстро, что поднимать пожарных на борт было уже опасно.

С помощью спасательных судов, среди прочего, сейчас прилагаются все усилия, чтобы охладить судно и не дать ему затонуть. "Но мы принимаем во внимание все сценарии", – говорит береговая охрана.

Напомним, в июне в Тихом океане спасли восьмерых датчан, чей парусник перевернулся после столкновения с одним или двумя китами.