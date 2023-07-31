В Эстонии задержали Аркадия Бабченко, забросавшего яйцами посольство РФ

В эстонской столице Таллинне полиция задержала мужчину, который в ночь на воскресенье, 30 июля, бросал яйца в посольство РФ – им оказался российский журналист и волонтер Аркадий Бабченко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как отметили в эстонской полиции, мужчина бросал яйца в посольство на глазах у правоохранителей.

Его задержали на месте и открыли дело. По какой именно статье, не сообщается.

"Информация будет уточнена во время разбирательства", – заявили изданию в полиции.

О задержании Аркадия Бабченко сначала сообщил активист "Мирного сопротивления" Михаил Баранов, который сам был задержан в Литве по подозрению в том, что он оставил надпись "Navalnists for the terror" ("Навальнисты за террор") на инсталляции "ШИЗО Навального" в Вильнюсе.

Впоследствии сам Бабченко подтвердил свое задержание, опубликовав в Facebook фото, где он сидит в полицейском автомобиле.

Аркадий Бабченко/facebook.com

Бабченко охотно отвечает на комментарии под публикацией, что свидетельствует о том, что у него есть доступ к интернету.

Аркадий Бабченко уехал из России в 2017 году – сначала в Чехию, а затем в Украину – опасаясь за свою безопасность.

В июне 2018 года появились сообщения о его гибели, однако позже стало известно, что убийство инсценировали, а Бабченко жив. В СБУ заявили, что российские спецслужбы готовили покушение на Бабченко, а инсценировка понадобилась, чтобы раскрыть их планы.

Осенью 2019 года журналист покинул Украину, объяснив свой отъезд угрозой для него и его семьи. Сейчас он активно критикует власти РФ и помогает украинской армии.