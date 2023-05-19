Крымский гвоздь в отношения с Грузией: как Тбилиси уничтожает стратегическое партнерство с Киевом

Протести у Тбілісі проти блокування курсу на євроінтеграцію. 9 березня 2023 року

19 травня о 13:50 за тбіліським часом в аеропорту грузинської столиці має приземлитися літак, який здатний остаточно зіпсувати відносини України та Грузії.

Перш за все тому, що цей літак прилетить із московського аеропорту Внуково – і це буде перший майже за чотири роки прямий авіарейс між РФ та Грузією. Але ще важливішим є те, що це буде за літак.

Авіасполучення між цими країнами зупинялося кілька разів. Останнього разу це сталося у липні 2019 року, як реакція на масові протести у Тбілісі, які у Москві трактували як "антиросійський шабаш". Досі щоразу після перерв авіасполучення відновлювалося – навіть після війни 2008-му, коли авіасполучення перервали з ініціативи Москви (!), воно не було тривалим – перші чартери полетіли у 2009 році, а регулярне сполучення відновилося у 2010-му.

Проте, на відміну від усіх попередніх випадків, цього разу скасування заборони відбулося у геть інший реальності.

Повномасштабна війна РФ проти України та запроваджені через неї масштабні антиросійські санкції зачепили й авіагалузь: усі країни-члени ЄС закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

До аналогічних заборон, офіційно або неформально, доєдналися і більшість країн, що є кандидатами на вступ до ЄС. Винятків лише два: Туреччина, яка є лише номінальним кандидатом у члени ЄС (переговори з нею заморожені і Захід не має бажання їх відновлювати), а також Сербія, яка не бажає слідувати спільній зовнішньополітичній позиції ЄС (і через це також не має прогресу в переговорах про членство).

Проте навіть Сербія зберегла лише невелику кількість рейсів до РФ. Белград планував посилити авіасполучення з підсанкційною Москвою і заробити на цьому, але відмовився, почувши від ЄС переконливі попередження, що це потягне наслідки для Сербії.

Зважаючи на це, рішення Тбілісі дозволити відновлення авіарейсів саме по собі виглядає як виклик чи навіть ляпас Євросоюзу. Адже грузинський уряд не змінив своє рішення попри заклики ЄС відмовитися від такого зближення з Москвою. Не подіяло навіть те, що Сполучені Штати вже натякають на можливі санкцій проти грузинських компаній.

Детальніше про це можна почитати у статті Грузія робить крок до Москви: як авіарейси в РФ руйнують західний курс країни.

Не осталася осторонь критики і Україна.

"Росія пропонує Грузії укласти угоду з дияволом. А в угоді з дияволом, як відомо, перемагає диявол", – заявив речник МЗС Олег Ніколенко. Він нагадує: "У 2008 році російські літаки вже прилітали в Грузію, щоб бомбити мирне населення. Зараз вони планують бомбити європейське майбутнє грузинів".

Показово, що у Тбілісі серйозно оцінюють перспективу запровадження санкцій проти них за відкриття авіарейсів з РФ. Невипадково обслуговуванням російських літаків в аеропорту Тбілісі буде займатися компанія, створена лише за 20 днів до оголошеного Росією рішення про відкриття неба із Грузією (чи високі шанси, що це просто збіг?).

Однак проблема значна серйозніша, аніж просто відкриття авіарейсів із країною-агресором.

Спершу грузинська влада, щоб виправдати крок назустріч РФ, заявляла, що дозволи на рейси отримають лише ті російські компанії, які не підпадатимуть під міжнародні санкції.

Вже зараз можна стверджувати: ця обіцянка виявилася неправдою.

Першою російською авіакомпанією, яка здійснить рейс до Тбілісі, буде "Азімут". І ця компанія перебуває під санкціями. Поки – лише українськими. Санкції проти "Азімуту" Київ запровадив 19 жовтня минулого року. У санкційному рішенні причина покарання не вказана, проте вона є очевидною: авіакомпанія "Азімут" здійснює рейси до окупованого Росією Криму.

А відсутність санкцій з боку ЄС та США означає лише, що ця компанія просто поки що не потрапила під їхні "локатори".

Ця деталь змушує по-новому подивитися на рішення Тбілісі.

Хоча Грузія не приєдналася до західних санкцій, запроваджених після 24 лютого 2022 року, проте досі завжди заявляла про підтримку територіальної цілісності України. Так само, як і Україна не визнає самопроголошені Абхазію та Південну Осетію, трактуючи їх як окуповану Росією територію Грузії.

Більш того, у 2014 році Грузія приєдналася до "кримського" пакета санкцій проти РФ, запровадженого Євросоюзом.

Довгий час цей факт використовувався грузинською владою як певна "індульгенція" – мовляв, Тбілісі насправді підтримує санкції, просто не може дозволити собі приєднатися до більш потужних санкційних пакетів останніх років.

Тепер виявляється, що запевнення Тбілісі про повагу до територіальної цілісності України також нічого не варті. І за потреби там готові дозволити польоти авіакомпанії, що працює в окупованому Криму.

Очевидно, що це потребуватиме реакції з боку Києва.

Якою вона буде? Чи будуть це санкції проти грузинських високопосадовців? Чи грузинських авіакомпаній (з грузинської сторони рейси до РФ виконуватиме Georgian Airways)?

Чи буде також "відкладене покарання", як-от відмова від авіасполучення України з Грузією після завершення війни?

Зрозуміло лише одне. До сьогодні відносини України з Грузією трактувалися як стратегічні. І це не піддавалося сумнівам, навіть попри всі суперечки останніх років.

Але неможливо вважати стратегічним партнером державу, яка не поважає нашу територіальну цілісність.

Нинішня грузинська влада знищить стратегічні відносини з Україною в той момент, коли дасть дозвіл на посадку у Тбілісі літаку російської авіакомпанії, яка досі є фактично учасником програми з "узаконення" анексії окупованого українського Криму.

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