Молдова введет уголовную ответственность за политическую коррупцию

Парламент Молдовы дополнил Уголовный кодекс страны двумя статьями, которые предусматривают ответственность за активную и пассивную политическую коррупцию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NewsMaker.

Согласно законопроекту, подобные преступления будут наказываться лишением свободы до семи лет.

Первая новая статья за пассивную политическую коррупцию предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы за получение денег или других имущественных благ выборным лицом за выход из партии и/или переход в другую партию.

Вторая – за активную политическую коррупцию – предусматривает похожее наказание за подкуп выборного лица с той же целью.

Кроме того, в уголовный кодекс Молдовы вводится ответственность за получение политической партией или конкурентом на выборах незаконного финансирования от преступной группы.

Этот же законопроект запретил участвовать в выборах выборным лицам от партий, которые признали неконституционными.

Председатель юридической комиссии парламента Молдовы Олеся Стаматэ подчеркнула, что новые статьи призваны помочь в борьбе с "феноменом политического туризма", в частности в парламенте.

Напомним, 19 июня Конституционный суд по запросу правительства признал деятельность пророссийской партии "Шор" неконституционной на основании фактов незаконного финансирования и подкупа участников протестов.

В правительстве Молдовы заявили, что "Шор" также не сможет зарегистрироваться как новая политсила, используя приближенное название.

О значении запрета партии "Шор" читайте в статье: Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что означает запрет ключевой оппозиционной партии страны