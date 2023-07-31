Министр обороны Литвы: Мы не собираемся содрогаться из-за "вагнеровцев" в Беларуси

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что присутствие группы Вагнера в Беларуси существенно не меняет ситуацию с безопасностью для его страны.

Об этом литовский министр сказал в интервью DW, сообщает "Европейская правда".

По его словам, ситуация с безопасностью в регионе существенно изменилась, когда РФ начала полномасштабную войну против Украины.

"Мы не собираемся вздрагивать из-за того, что в Беларуси появились какие-то российские наемники. Существенно ситуацию с безопасностью для нас это не меняет... То, что появились наемники, которых мы обобщенно называем "вагнеровцы"... Знаете, у Литвы, как и у других членов НАТО, есть и военные, и другие возможности обеспечить свою безопасность, даже без помощи своих союзников", – отметил Анушаускас.

Он добавил, что сейчас на территории Беларуси находится примерно 2-3 тысячи "вагнеровцев".

"Это существенно вообще ничего не меняет. В Вооруженных силах Беларуси 40 тысяч человек. Вот это существенно может изменить ситуацию. Например, если Беларусь выдвинет свои вооруженные силы к нашим границам, тогда будет реакция НАТО. Но, как я и говорил, содрогаться из-за этих "вагнеровцев" мы не собираемся", – подчеркнул глава Минобороны Литвы.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что присутствие российских наемников "Вагнера" в Беларуси представляет серьезную угрозу.

В середине июля в Беларуси заявили о начале совместных с вагнеровцами учений на полигоне "Брестский", что рядом с польской границей. По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 22 июля в Беларуси находились около 5 тысяч российских наемников ЧВК "Вагнер".

Польша решила перебросить войска на восток из-за "вагнеровцев" в Беларуси, а в Литве назвали эти учения "показательной акцией".

В то же время Варшава ведет переговоры с Латвией и Литвой относительно того, как реагировать на присутствие наемников, а три страны допускают возможное закрытие границ с Беларусью в случае необходимости.