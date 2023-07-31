Экс-генпрокурор Швейцарии призвал власти усилить выполнение санкций против России

Бывший генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер, который ушел с должности в 2020 году под бременем скандалов, в частности связанных с Россией, отвергает критику в свою сторону и призывает действующую власть усилить внедрение санкций против РФ.

Об этом Лаубер сказал в интервью газете Tagesanzeiger, сообщает "Европейская правда".

Об экс-генпрокуроре Швейцарии на прошлой неделе заговорили после того, как американская Хельсинкская комиссия призвала ввести против него санкции из-за якобы содействия России в уклонении от санкций.

Хельсинкская комиссия утверждает, что Лаубер и еще двое швейцарцев помогли подсанкционным россиянам завладеть средствами, замороженными в Швейцарии, а также получали подарки от российских чиновников и олигархов и путешествовали за их счет.

Лаубер подал в отставку с должности генерального прокурора Швейцарии в 2020 году на фоне расследования коррупции в руководящем футбольном органе ФИФА.

Сейчас Лаубер отвергает критику и настаивает, что проблема – в недостаточной активности Швейцарии в применении санкций против РФ.

"Я разделяю мнение, что Швейцария слишком пассивна и слишком нерешительна, когда дело доходит до имплементации (санкций. – Ред.). Обида на Швейцарию сейчас выливается на меня. Меня, как федерального прокурора, сделали козлом отпущения за все", – говорит он.

Бывший генпрокурор Швейцарии, среди прочего, призвал страну присоединиться к международной рабочей группе стран "Группы семи" по поиску подсанкционных российских активов REPO, но может пересмотреть это решение.

Напомним, в апреле Федеральный совет Швейцарии заявил, что пока не намерен присоединяться к этой группе, утверждая, что и так активно вовлечен в процесс координации санкций.