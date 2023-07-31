Венеции во второй раз грозит попадание в перечень памятников под угрозой ЮНЕСКО

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО в понедельник предложил внести Венецию в перечень объектов мирового наследия в опасности, указав на разрушение исторического облика города и прилегающей к нему лагуны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

ЮНЕСКО отмечает, что Венеции грозит вред из-за ряда проблем – от изменения климата до массового туризма, которые угрожают вызвать "необратимые изменения в выдающейся универсальной ценности объекта".

"Некоторые из этих длительных проблем уже привели к ухудшению присущих объекту характеристик и его атрибутов", – отмечает учреждение ООН, приводя в пример высотную застройку и указывая, что Италия не достигла "значительного прогресса" в решении этих вопросов.

В проекте резолюции Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО выражает надежду, что внесение Венеции в перечень памятников под угрозой "приведет к большей преданности и мобилизации местных, национальных и международных заинтересованных сторон".

Венеция – один из 53 объектов мирового наследия, которые ЮНЕСКО предлагает объявить находящимися под угрозой. Решение Комитет должен принять на заседании в Эр-Рияде с 10 по 25 сентября.

Венеция была добавлена в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. Но в последние годы состояние города вызывает беспокойство организации.

В 2021 году она уже рекомендовал объявить Венецию объектом мирового наследия в опасности, но тогда решение так и не приняли: за несколько недель до того Италия запретила крупным круизным лайнерам заходить в центр города.