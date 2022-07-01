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Венеция первой в мире будет брать у туристов деньги за вход

Пятница, 1 июля 2022, 20:24

С января 2023 года итальянская Венеция планирует взимать у посетителей плату за вход – она станет первым в мире городом, имеющим такое правило.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в пятницу объявил городской совет Венеции.

Согласно принятому в четверг решению горсовета Венеции, с 16 января 2023 года вход в город будет платным и составит от 3 до 10 евро в зависимости от времени года.

В городе также появятся уполномоченные инспекторы, имеющие право останавливать туристов и требовать у них подтверждения оплаты входа. В случае нарушения посетителям Венеции грозит штраф.

Собранные средства будут направлены на уменьшение стоимости уборки мусора в Венеции – цена этой коммунальной услуги в городе выше, чем в других местах Италии.

В то же время, туристы, прибывающие в Венецию на одну ночь, жители города, а также их гости могут не платить за вход – для этого они смогут скачать со специальной платформы (которая будет готова к концу 2022 года) сертификат.

"Цель (инициативы) – отохотить однодневный туризм в определенное время года и поощрить многодневный туризм в соответствии с изяществом и уникальностью города", – отмечают в городском совете Венеции.

В прошлом году Италия запретила крупные круизные лайнеры из Венецианской лагуны, чтобы оградить это место от чрезмерного туризма, что может стать первым шагом в попытке восстановить и регулировать массовый туризм.

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Италия Туризм

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