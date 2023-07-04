В парламенте Болгарии поддержали членство Украины в НАТО, но после войны

Комитет по вопросам внешней политики парламента Болгарии во вторник одобрил проект декларации группы партий коалиции, в которой выражает поддержку вступления Украины в Североатлантический Альянс по завершении войны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на БНТ.

В одобренной болгарскими депутатами декларации отмечается, что самым прямым путем к восстановлению мира в Украине и Европе является полный и немедленный добровольный выход России за пределы международно признанных границ всех суверенных государств, пострадавших от нее.

Также документ призывает к продолжению военно-технической поддержки Украины.

Сопредседатель "Демократической Болгарии" Христо Иванов заявил журналистам, что декларация – это знак для Украины, что после возвращения мира она сможет рассчитывать на поддержку Болгарии в вопросе вступления в НАТО.

Будет ли выноситься резолюция о поддержке членства Украины в Альянсе на голосование парламента, не уточнялось.

Ранее парламенты ряда стран-членов НАТО приняли декларации в поддержку предоставления Украине членства, в частности с призывами объявить политическое решение на грядущем саммите в Вильнюсе.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

Накануне Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

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