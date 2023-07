Столтенберг сообщил об "очень хорошем" разговоре с Зеленским перед саммитом НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что накануне саммита в Вильнюсе провел "очень хороший" разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Столтенберг рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Очень хороший разговор с президентом Зеленским о последних событиях в Украине и нашей подготовке к саммиту НАТО", – отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что в Вильнюсе члены Альянса примут решение об усилении поддержки на долгосрочную перспективу, обновлении политических связей и приближении Украины к НАТО.

