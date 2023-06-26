Германия хочет на постоянной основе разместить в Литве 4 тысячи своих военных

Германия планирует отправить дополнительно около четырех тысяч солдат Бундесвера на постоянное место дислокации в Литву для укрепления восточного фланга НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Tagesspiegel.

"Германия готова разместить в Литве на постоянной основе мощную бригаду", – сказал немецкий министр во время визита в Вильнюс.

По его словам, обязательным условием является создание необходимой инфраструктуры для размещения солдат и учений.

Он также добавил, что это является "большим вызовом" и "не вопросом нескольких месяцев". В то же время он не уточнил, когда именно немецкая бригада будет дислоцирована в Литве.

Пока Бундесвер разместил в Литве на постоянной основе только так называемый штаб бригады, в то время как боевые подразделения отправляются в страны Балтии только на более длительные учения, а затем возвращаются в свои казармы в Германии.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что его страна ведет работу по увеличению численности военных немецкой бригады, дислоцированной в Литве.

Как сообщалось, что Литва хочет оставить военных США у себя на постоянной основе.