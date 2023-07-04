В Венгрии заявили, что консультируются с Турцией относительно членства Швеции в НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник заявил, что координируется с турецким коллегой Хаканом Фиданом в вопросе ратификации вступления Швеции в Североатлантический Альянс.

Об этом Сийярто заявил на пресс-конференции в Будапеште, передает "Европейская правда".

Глава венгерского МИД повторил, что правительство страны поддерживает членство Швеции в Альянсе и передал соответствующее предложение парламенту, и именно ему предстоит принять решение о ратификации заявки.

Сийярто добавил, что за последние дни провел несколько консультаций с турецким коллегой и будет поддерживать тесный контакт и в дальнейшем по мере того, как Анкара будет консультироваться со Швецией и НАТО.

"Если будет сдвиг (позиции Турции. – Ред.), конечно, мы сдержим свое обещание, что Венгрия не будет задерживать ни одну страну с точки зрения членства (в НАТО. – Ред.)", – пообещал Сийярто.

Членство Швеции до сих пор не ратифицировали только две страны – Венгрия и Турция.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил на прошлой неделе, что Стокгольм все еще хочет присоединиться к НАТО до или на саммите в Вильнюсе, хотя эта цель может не реализоваться.

Эрдоган ранее заявлял, что пока не будет поддерживать присоединение Швеции к НАТО.

По неофициальной информации, Анкара якобы требует от Швеции выдать или выслать подозреваемых курдских сепаратистов до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

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