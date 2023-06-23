СМИ узнали о новом требовании Турции для одобрения вступления Швеции в НАТО

Турция хочет, чтобы Швеция начала выдавать или высылать подозреваемых курдских сепаратистов до июльского саммита НАТО в Вильнюсе для одобрения шведской заявки на вступление в Альянс.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники с этим вопросом.

Отмечается, что Турция требует от Швеции экстрадиции более 130 человек, большинство из которых являются курдскими сепаратистами. Среди них – вероятные сторонники Рабочей партии Курдистана, а также связанных с ней курдских сил YPG в Сирии и последователей живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Президент Турции Реджеп Эрдоган обвиняет Гюлена в организации попытки госпереворота в 2016 году.

По словам собеседников агентства, в Турции считают, что одобрив экстрадицию, Швеция докажет, что серьезно относится к внедрению новых правил.

Кроме Турции, заявку Швеции не ратифицировала также Венгрия.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее в очередной раз заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, и выразил надежду, что это произойдет до саммита в Вильнюсе в июле.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не будет поддерживать присоединение Швеции к НАТО.

В Швеции же настаивают, что выполнили свои обязательства по трехстороннему меморандуму Швеции и Финляндии с Анкарой о шагах, которые они должны сделать для присоединения к Альянсу.