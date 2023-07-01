В ЕС осудили акцию с сожжением Корана в Швеции

ЕС присоединился к МИД Швеции в осуждении акции с сожжением Корана в Стокгольме, а также осудил нападение на шведское посольство в Ираке.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении представителя ЕС.

"ЕС присоединяется к Министерству иностранных дел Швеции в своем решительном осуждении сожжения Корана лицом в Швеции. Этот акт никоим образом не отражает мнение Европейского Союза", – говорится в заявлении.

Отмечается, что сожжение Корана или любой другой священной книги является оскорблением, неуважением и явным актом провокации. Проявлениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европе, заявили в ЕС.

"Пришло время объединиться ради взаимопонимания и уважения и предотвратить любую дальнейшую эскалацию", – говорится в заявлении.

Также ЕС внимательно следит за развитием событий в Багдаде и призывает к спокойствию и сдержанности. "Мы осуждаем нападения на дипломатические учреждения" – заявили в ЕС.

Посольство Швеции в иракской столице Багдаде в четверг подверглось штурму со стороны сотен людей, которые собрались в знак протеста против акции по сожжению Корана, состоявшейся накануне в Стокгольме.

Напомним, что 28 июня в Стокгольме возле мечети состоялась скандальная акция, организатор которой Салван Момика выполнил свое обещание по сожжению Корана. Сначала он включил шведский гимн и размахивал шведским флагом, а затем начал вырывать страницы Корана, класть бекон на страницы и поджег их сигаретой.