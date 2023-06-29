В Іраку штурмували посольство Швеції, яка дозволила спалити Коран
Четвер, 29 червня 2023, 21:20
Посольство Швеції в іракській столиці Багдаді в четвер зазнало штурму з боку сотень людей, які зібрались на знак протесту проти акції зі спалення Корану, що відбулась напередодні у Стокгольмі.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SVT.
Впливовий мусульманський лідер шиїтів Моктада ас-Садр закликав своїх послідовників вийти на вулицю й висловити протест проти спалення Корану в середу в Стокгольмі, після чого його послідовники попрямували до шведського посольства в Багдаді.
На відео в соціальних мережах видно великий натовп біля шведського посольства, а також усередині посольського комплексу. За даними ЗМІ, тиснява тривала близько 15 хвилин й припинилася після того, як на місце прибули сили безпеки.
#Iraq #Sweden : Protesters briefly broke into compound of Swedish embassy in #Baghdad over burning of Qu’ran in Stockholm yesterday #يحدث_الان #العراق #السويد pic.twitter.com/JUI2uduZyy— sebastian usher (@sebusher) June 29, 2023
У Міністерстві закордонних справ Швеції повідомили, що співробітники посольства покинули будівлю й переїхали в безпечне місце.
"Ми добре поінформовані про ситуацію. Співробітники нашого посольства в безпеці, й Міністерство закордонних справ підтримує з ними регулярний зв'язок", – відповіло відомство на запит SVT.
Нагадаємо, що 28 червня в Стокгольмі біля мечеті відбулася скандальна акція, організатор якої Салван Моміка виконав свою обіцянку зі спалення Корану. Спочатку він увімкнув шведський гімн і розмахував шведським прапором, а потім почав виривати сторінки Корану, класти бекон на сторінки і підпалив їх цигаркою.
Спалення Корану викликало бурхливу реакцію в багатьох країнах Близького Сходу, зокрема Йорданії, Іраку й Ірану, а Марокко відкликало свого посла зі Швеції.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердогад також засудив спалення Корану й пообіцяв, що реакція Анкари на акцію у Швеції буде "найрішучішою".