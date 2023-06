В Іраку штурмували посольство Швеції, яка дозволила спалити Коран

Посольство Швеції в іракській столиці Багдаді в четвер зазнало штурму з боку сотень людей, які зібрались на знак протесту проти акції зі спалення Корану, що відбулась напередодні у Стокгольмі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Впливовий мусульманський лідер шиїтів Моктада ас-Садр закликав своїх послідовників вийти на вулицю й висловити протест проти спалення Корану в середу в Стокгольмі, після чого його послідовники попрямували до шведського посольства в Багдаді.

На відео в соціальних мережах видно великий натовп біля шведського посольства, а також усередині посольського комплексу. За даними ЗМІ, тиснява тривала близько 15 хвилин й припинилася після того, як на місце прибули сили безпеки.

#Iraq #Sweden : Protesters briefly broke into compound of Swedish embassy in #Baghdad over burning of Qu’ran in Stockholm yesterday #يحدث_الان #العراق #السويد pic.twitter.com/JUI2uduZyy