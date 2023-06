В Белграде и 9 городах Сербии состоялись массовые протесты из-за убийств в начале мая

В Белграде в восьмой раз состоялась массовая акция протеста против насилия после массовых убийств, которые шокировали страну в начале мая.

Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa, пишет "Европейская правда".

Участники акции протеста 24 июня перекрыли часть шоссе в Белграде.

🔴 Eight #protest "#Serbia against violence" is happening in #Belgrade, together with protest walks in nine more cities.



These protests started after 18 people were killed in two mass shootings at the beginning of May.



More background: https://t.co/567CmVvUoi



📸 BIRN pic.twitter.com/jUhPtBoB1w