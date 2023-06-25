В Белграде и 9 городах Сербии состоялись массовые протесты из-за убийств в начале мая
Воскресенье, 25 июня 2023, 09:30
В Белграде в восьмой раз состоялась массовая акция протеста против насилия после массовых убийств, которые шокировали страну в начале мая.
Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa, пишет "Европейская правда".
Участники акции протеста 24 июня перекрыли часть шоссе в Белграде.
🔴 Eight #protest "#Serbia against violence" is happening in #Belgrade, together with protest walks in nine more cities.— Balkan Insight (@BalkanInsight) June 24, 2023
These protests started after 18 people were killed in two mass shootings at the beginning of May.
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📸 BIRN pic.twitter.com/jUhPtBoB1w
Протестующие прошли от зданий парламента и правительства до важной кольцевой развязки, откуда вышли на шоссе.
( nije) daleko sunce #protest #belgrade pic.twitter.com/mTPYWubFex— Zoya🐾 (@BudiBogsnama) June 24, 2023
Протест начался в центре города минутой молчания по девятой жертве массового убийства. Младич П.М., который был ранен 4 мая в результате массовой стрельбы в селе Мало Орашье в начале мая, умер 23 июня.
Акции протеста "Сербия против насилия" также были организованы в десяти других городах – Нови-Сад, Ниш, Крагуевац, Суботица, Кралево, Лесковац, Шабац, Зренянин и Пирот.
Эти демонстрации в Сербии начались после двух массовых убийств, которые всколыхнули страну в начале мая. В результате двух стрельб погибли почти два десятка человек.
Демонстранты уже больше месяца требуют увольнения членов Совета регуляторного органа электронных СМИ и руководства государственного Радиотелевидения Сербии.
Они также требуют закрытия таблоидов, пропагандирующих насилие и нарушающих журналистский кодекс, конфискации национальных частот у телеканалов Pink и Happy за пропаганду насилия, а также отстранения министра внутренних дел Братиславы Гашич и директора Информационного агентства безопасности Александр Вулина.
На фоне массовых протестов президент Александр Вучич отошел от руля правящей Сербской прогрессивной партии, чтобы сформировать более широкое политическое движение.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что готова уйти в отставку.
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