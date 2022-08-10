В Эстонии хотят штрафовать водителей за превышение средней скорости

В Эстонии предлагают начать использовать камеры, фиксирующие превышение средней скорости на отрезке дороги.

Как пишет "Европейская правда", такую ​​рекомендацию озвучили в Департаменте транспорта, сообщили в среду радионовости ERR.

Согласно замыслу, в будущем реальная скорость автомобилей могла бы рассчитываться камерами, установленными в начале и конце участка дороги.

Они фиксировали бы регистрационный номер транспортного средства и время, за которое он проехал мимо камеры, а также рассчитывали бы среднюю скорость движения, с которой автомобиль прошел участок дороги, на основе данных из двух камер.

Таким образом, водителям уже не будет смысла снижать скорость, подъезжая к камере контроля скорости, а затем снова ее увеличивать.

Целью системы является снижение превышения скорости и количества и уровня серьезности ДТП.

Литовская статистика показывает, что после внедрения инновационных камер количество погибших в авариях уменьшилось на 60%.

Как сообщалось, чешская полиция пополнила автопарк конфискованным Ferrari, способным развивать скорость до 326 км/ч.

Тем временем в Польше ужесточились требования к велосипедистам и самокатчикам.