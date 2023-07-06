Соглашение о присоединении Великобритании к научно-исследовательской программе Европейского Союза Horizon Europe согласовано и сейчас ожидает одобрения премьер-министра Риши Сунака.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Правительство Великобритании ведет переговоры с ЕС о присоединении к программе Horizon Europe после того, как в феврале Лондон и Брюссель урегулировали свой спор о правилах торговли с Северной Ирландией после Brexit.

Официальная позиция британского правительства заключается в том, что переговоры по соглашению продолжаются.

Высокопоставленные источники BBC утверждают о достижении договоренности о том, какой объем финансирования должна предоставить Великобритания, и теперь есть два варианта ассоциированного членства, которые должен рассмотреть Сунак.

Если он одобрит сделку, об этом может быть объявлено во вторник после переговоров, запланированных между Сунаком и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Достижение договоренности станет огромным облегчением для научного сообщества. Многие выдающиеся исследователи Великобритании остались в подвешенном состоянии относительно будущего своих ведущих мировых исследовательских проектов, а в некоторых случаях и относительно своей работы и работы своих команд.

Бюджет программы Horizon Europe составляет 95,5 миллиарда евро на период 2021-2027 годы. Великобритания официально вышла из программы после Brexit в январе 2020 года, а переговоры о повторной ассоциации с проектом затормозили на фоне ожесточенного спора о правилах торговли в Северной Ирландии.

Horizon Europe – это 7-летняя научно-исследовательская инициатива Европейского Союза, преемница программы Horizon 2020, которая поддерживает науку.

Напомним, через семь лет после референдума по Brexit доля британцев, которые хотят снова присоединиться к ЕС, выросла до самого высокого уровня с 2016 года.

В то же время только 18% избирателей, проголосовавших за выход Великобритании из ЕС в 2016 году, убеждены, что Brexit был успехом