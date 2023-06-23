Шотландия заявила, что из-за Brexit недополучает 3,5 млрд евро ежегодно

Правительство Шотландии в пятницу по случаю седьмой годовщины выхода Соединенного Королевства из ЕС опубликовало доклад об экономических последствиях такого шага, заявив об ощутимых потерях доходов.

Отчет опубликован на сайте шотландского правительства, сообщает "Европейская правда".

Данные шотландской Счетной палаты свидетельствуют, что из-за Brexit в долгосрочной перспективе ВВП Великобритании снизится на 4% из-за Brexit, что для Шотландии означает ежегодные убытки в размере трех миллиардов фунтов стерлингов (3,5 миллиарда евро).

Среди других экономических последствий – рост цен на продукты питания, который достиг 45-летнего максимума и примерно треть которого обусловлена Brexit.

44% шотландских предприятий назвали Brexit главной причиной трудностей в торговле за рубежом, а 45% туристических компаний в горной местности и на островах Шотландии сообщили о нехватке персонала, возникшей в результате потери свободы передвижения.

Эдинбург сетует, что шотландская экономика, особенно зависимая от туризма, значительно пострадала от потери свободы передвижения и новых правил Великобритании по экономической миграции.

Как известно, в 2016 году 62% проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС, что является самым высоким показателем по всей Великобритании за пределами Лондона.

После Brexit правая Шотландская национальная партия, которая сейчас является партией власти в стране, начала – пусть и до сих пор неудачную – кампанию за обретение независимости, утверждая, что это позволит ей вернуться в Евросоюз.

Отметим, что и среди остальных британцев через семь лет после референдума доля тех, кто хочет снова присоединиться к ЕС, выросла до самого высокого уровня с 2016 года.