Финляндия высылает девять российских "дипломатов"

Правительство Финляндии приняло решение выслать девять работников российского посольства из-за разведывательной деятельности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба правительства.

Решение о высылке россиян принял министерский комитет по вопросам внешней политики и политики безопасности при президенте и правительстве Финляндии. Отмечается, что их деятельность несовместима с дипломатическим статусом.

В правительстве Финляндии сообщили, что МИД страны проинформирует об этом российского посла.

Это не первый случай дипломатического противостояния между Москвой и Хельсинки. Ранее Россия возмутилась из-за "нападения" на свое консульство в Финляндии, а затем заморозила счета финских дипломатических представительств в стране.

30 мая Министерство иностранных дел России вызвало финского посла Антти Хелантеря, которому сообщило о закрытии с 1 июля канцелярии российского посольства в городе Лаппеенранта.

Также с 1 июля прекратят работу отделения генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, в Петрозаводске и Мурманске, функционировавшие с начала 1990-х годов.