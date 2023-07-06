Премьер-министр Болгарии Николай Денков заверил, что София поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины и понимает значение Украины для ситуации с безопасностью в Европе в будущем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал на брифинге после встречи.

Денков повторил, что Болгария поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и напомнил о помощи, оказанной за полтора года полномасштабной войны.

"Независимая и суверенная Украина – это ключ к безопасности в этом регионе. Россия должна выйти с территории Украины в признанных границах и понести ответственность за совершенные преступления", – подчеркнул он.

Премьер Болгарии также напомнил о только что подписанной декларации о поддержке евроатлантической интеграции Украины.

"Мы знаем по собственному опыту трансформирующую силу этих международных организаций – ЕС и НАТО. Процесс расширения должен идти вместе с процессом реформ... Будущее Украины – в Европе. Болгария продолжит помогать Украине для активного включения в эти организации", – отметил Николай Денков.

Он коснулся также вопроса прав национальных меньшинств и выразил надежду, что Украина позаботится о правах этнических болгар.

"Приоритет Болгарии – обеспечение прав болгарского меньшинства в Украине. Мы верим, что интересы наших соотечественников будут включены в процесс реформ в Украине и правовую рамку защиты национальных меньшинств в Украине", – отметил Денков.

Владимир Зеленский рассказал, что ключевыми темами разговора во время визита были вопросы безопасности и военная помощь.