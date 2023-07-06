Премьер Болгарии: суверенная Украина – это ключ к безопасности в этом регионе
Премьер-министр Болгарии Николай Денков заверил, что София поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины и понимает значение Украины для ситуации с безопасностью в Европе в будущем.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал на брифинге после встречи.
Денков повторил, что Болгария поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и напомнил о помощи, оказанной за полтора года полномасштабной войны.
"Независимая и суверенная Украина – это ключ к безопасности в этом регионе. Россия должна выйти с территории Украины в признанных границах и понести ответственность за совершенные преступления", – подчеркнул он.
Премьер Болгарии также напомнил о только что подписанной декларации о поддержке евроатлантической интеграции Украины.
"Мы знаем по собственному опыту трансформирующую силу этих международных организаций – ЕС и НАТО. Процесс расширения должен идти вместе с процессом реформ... Будущее Украины – в Европе. Болгария продолжит помогать Украине для активного включения в эти организации", – отметил Николай Денков.
Он коснулся также вопроса прав национальных меньшинств и выразил надежду, что Украина позаботится о правах этнических болгар.
"Приоритет Болгарии – обеспечение прав болгарского меньшинства в Украине. Мы верим, что интересы наших соотечественников будут включены в процесс реформ в Украине и правовую рамку защиты национальных меньшинств в Украине", – отметил Денков.
Владимир Зеленский рассказал, что ключевыми темами разговора во время визита были вопросы безопасности и военная помощь.