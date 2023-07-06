Прем’єр-міністр Болгарії Ніколай Денков запевнив, що Софія підтримує європейську та євроатлантичну інтеграцію України і розуміє значення України для безпекової ситуації в Європі у майбутньому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів на брифінгу після зустрічі.

Денков повторив, що Болгарія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, та нагадав про допомогу, надану за півтора роки повномашстабної війни.

"Незалежна і суверенна Україна – це ключ до безпеки у цьому регіоні. Росія має вийти з території України у визнаних кордонах і понести відповідальність за скоєні злочини", – наголосив він.

Прем’єр Болгарії також нагадав про щойно підписану декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України.

"Ми знаємо з власного досвіду трансформуючу силу цих міжнародних організацій – ЄС і НАТО. Процес розширення має йти разом з процесом реформ... Майбутнє України – у Європі. Болгарія продовжить допомагати Україні для активного включення в ці організації", – зазначив Ніколай Денков.

Прем'єр додав, що Болгарія готова долучатися до відбудови України, наприклад в енергетиці та відновленні постраждалих пам'яток культури.

Він торкнувся також питання прав національних меншин та висловив сподівання, що Україна подбає про права етнічних болгар.

"Пріоритет Болгарії забезпечення прав болгарської меншини в Україні. Ми віримо, що інтереси наших співвітчизників будуть включені у процес реформ в Україні і правову рамку захисту національних меншин в Україні", – зазначив Денков.

Володимир Зеленський розповів, що ключовими темами розмови під час візиту були безпекові питання і військова допомога.