Зеленский на камеру поспорил с пророссийским президентом Болгарии о войне на камеру

Президент Владимир Зеленский во время визита в Софию в четверг поспорил с главой Болгарии Руменом Радевым по военной помощи Украине, раскритиковав последнего за пророссийскую позицию.

Спор обоих президентов попал на телевизионную трансляцию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Во время встречи украинской и болгарской делегаций Радев говорил, что "нет военного решения" войны в Украине и "все больше и больше оружия не решит проблему". В ответ Зеленский спросил, как бы Болгария действовала в случае полномасштабного вторжения России.

"Вы бы сказали: "Путин, пожалуйста, захвати болгарскую территорию?" Нет, вы, как настоящий президент, я уверен, не допустите компромисса со своей независимостью. Это ваше право не поддерживать помощь Украине. Но я бы очень хотел, чтобы вы меня правильно поняли", – отметил он.

Также украинский президент раскритиковал Радева за использование слова "конфликт" вместо войны и отверг предложения о "дипломатическом урегулировании", объяснив, что военная помощь Киеву – лучший вариант, чем допустить, чтобы "война пришла к вам".

"Украина и НАТО должны иметь общие ценности. Иначе не может быть. Вы не можете поддерживать Россию и поддерживать балансирующую позицию, потому что Россия хочет уничтожить НАТО, хочет уничтожить Европу и Европейский Союз. Это их цели. Вы меня понимаете?" – подытожил Зеленский.

Болгарский президент, который, по описанию Politico, в течение выступления Зеленского был "напуган" и часто подглядывал в заметки, попросил продолжить встречу без камер, заявив, что имеет какое-то "предложение".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл с визитом в Болгарию. Лидеры обеих стран заключили совместную декларацию, которая стала 22-м документом, в котором говорится о поддержке членства Украины в НАТО.