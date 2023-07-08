Президентом страны ЕС впервые стал открытый гей

Многолетний министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в субботу принял присягу президента страны, официально вступив на эту должность на следующие четыре года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Церемония инаугурации Ринкевичса состоялась во время торжественного заседания Сейма Латвии.

"Клянусь, что вся моя деятельность будет посвящена благу народа Латвии. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. Я буду чтить священными и соблюдать Сатверсме (Конституцию. – Ред.) Латвии и законы государства. По отношению ко всем я буду справедлив и обязанности буду выполнять по доброй совести", – объявил он присягу.

Valsts prezidents @edgarsrinkevics: “Savas prezidentūras laikā es iestāšos par modernas un stipras Latvijas izveidi, par tiesisku un taisnīgu Latviju, par tautas labklājību, par iekļaujošu un cieņpilnu sabiedrību. Un to iespējams mums visiem panākt, strādājot kopā.” pic.twitter.com/rbcysAUQdB — Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) July 8, 2023

После этого многолетний глава латвийского МИД заверил подписью документ с текстом присяги, что знаменовало его вступление в должность президента Латвии.

В инаугурационной речи Ринкевичс пообещал, что будет выступать за "современную и сильную Латвию, за справедливую и честную Латвию, за благосостояние людей, за инклюзивное и уважительное общество".

Ринкевичс стал седьмым президентом Латвии, избранным после восстановления государственной независимости в 1990 году. Перед этим он почти 12 лет возглавлял Министерство иностранных дел страны.

Отметим, что Эдгарс Ринкевичс станет первым открытым президентом-геем не только в Латвии, но и на территории Европейского Союза. Подробнее о том, как это вызвало трения в правительственной коалиции страны, читайте в материале "ЕвроПравды".

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