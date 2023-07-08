Президентом країни ЄС уперше став відкритий гей

Багаторічний міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у суботу склав присягу президента країни, офіційно вступивши на цю посаду на наступні чотири роки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Церемонія інавгурації Рінкевичса відбулась під час урочистого засідання Сейму Латвії.

"Клянусь, що вся моя діяльність буде присвячена благу народу Латвії. Я зроблю все, що буде в моїх силах, щоб сприяти благополуччю Латвійської держави та її населення. Я буду шанувати священними і дотримуватися Сатверсме (Конституції. – Ред.) Латвії та законів держави. По відношенню до всіх я буду справедливий і обов'язки виконуватиму з доброї совісті", – оголосив він присягу.

Valsts prezidents @edgarsrinkevics: “Savas prezidentūras laikā es iestāšos par modernas un stipras Latvijas izveidi, par tiesisku un taisnīgu Latviju, par tautas labklājību, par iekļaujošu un cieņpilnu sabiedrību. Un to iespējams mums visiem panākt, strādājot kopā.” pic.twitter.com/rbcysAUQdB — Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) July 8, 2023

Після цього багаторічний очільник латвійського МЗС завірив підписом документ із текстом присяги, що знаменувало його вступ на посаду президента Латвії.

В інавгураційній промові Рінкевичс пообіцяв, що буде виступати за "сучасну й сильну Латвію, за справедливу і чесну Латвію, за добробут людей, за інклюзивне і шанобливе суспільство".

Рінкевичс став сьомим президентом Латвії, обраним після відновлення державної незалежності у 1990 році. Перед цим він майже 12 років очолював Міністерство закордонних справ країни.

Зазначимо, що Едгарс Рінкевичс стане першим відкритим президентом-геєм не лише в Латвії, а й на території Європейського Союзу. Детальніше про те, як це спричинило тертя в урядовій коаліції країни, читайте в матеріалі "ЄвроПравди".

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