Столтенберг не стал раскрывать содержание будущего решения НАТО относительно членства Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что лидеры стран Альянса на саммите в Вильнюсе придут к согласию относительно формулировки о будущем членстве Украины в НАТО, но пока не готов раскрывать детали.

Об этом Столтенберг рассказал в пятницу на пресс-конференции накануне саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я уверен, что мы найдем единственный путь, чтобы решить конкретный вопрос членства, но я не буду вдаваться в детали конкретной формулировки, потому что мы объявим это, когда все будет готово к саммиту", – сказал генсек, отвечая на вопрос, как текст Вильнюсского саммита будет отличаться от решения в Бухаресте 2008 года, когда Украине пообещали членство в НАТО в будущем.

Столтенберг также сказал, что по сравнению с 2008 годом ситуация в отношениях с Украиной существенно изменилась.

"Важная разница – то, что Украина стала значительно ближе с НАТО, потому что союзники НАТО тесно сотрудничали с Украиной много лет... Это гарантировало значительно более высокий уровень сотрудничества и взаимосовместимости между Украиной и НАТО", – отметил генсек.

Столтенберг рассказал, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет по Украине, который будет содержать три основных элемента.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

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