Во Франции в День взятия Бастилии обещают масштабные меры безопасности после массовых беспорядков

В день национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, который отмечается 14 июля, – будут приняты масштабные меры безопасности.

Об этом сообщила в интервью Parisien премьер-министр Франции Элизабет Борн, пишет "Европейская правда".

По ее словам, в этот день французское правительство задействует "огромные ресурсы для защиты французского народа".

Одной из мер безопасности станет запрет на продажу ношение и транспортировку фейерверков в праздничные дни 13-14 июля.

"Только профессионалы, которые будут организовывать фейерверки в коммунах, смогут их покупать", – говорит Элизабет Борн.

Пресс-секретарь правительства Франции Оливье Веран также заверил, что государство сделает "все, что в его силах, чтобы обеспечить условия для общественной безопасности и спокойствия" 14 июля.

"Не может быть и речи о том, что [праздничные дни] должны быть омрачены несколькими тысячами участников беспорядков в наших городах", – сказал он.

Напомним, на прошлой неделе Францией прокатилась волна беспорядков, движущей силой которых была молодежь из пригородов. Поводом стала смерть парня, которого застрелили полицейские во время дорожной проверки.

Зафиксировали 23 тысячи уличных пожаров, 273 поврежденных здания правоохранительных органов, 168 школ и 105 административных учреждений. Сумму ущерба в результате беспорядков во Франции, в результате которых было разграблено более 450 магазинов и уничтожено 300 банкоматов, оценивают почти в 1 миллиард евро.

4 июля президент Франции анонсировал чрезвычайное законодательство для ускорения восстановления страны после массовых беспорядков.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье Молодые и ненужные: почему Францию трясет от масштабных протестов и что собирается делать власть.